تموين قنا يضخ 1500 طن مواد بترولية على محطات الوقود

قنا – هند المغربى

قامت مديرية التموين بمحافظة قنا اليوم بضخ 1500 طن من المواد البترولية بمحطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة تحت إشراف على محمود جابر مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بقنا.

وأوضح على جابر أنه تم ضخ 1000 طن من السولار، و80 طن من بنزين 80، و400 طن من بنزين 92 فيما تم طرح 39 ألفا و546 أسطوانة بوتاجاز منزلى، وألف و250 أسطوانة بوتاجاز تجارى بمختلف المستودعات على مستوى المحافظة مشيرا إلى أنه جارى تسليم 500 طن من الغاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط.