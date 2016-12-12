سكرتير عام أسيوط يطلب القضاء على مقالب القمامة بمنطقة الوليدية

أسيوط - ضحا صالح

طالب محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط على إيجاد حلول بديلة للقضاء على مقالب تجمع القمامة بمنطقة الوليدية.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال النظافة بمنطقة الوليدية وسور جامعة الأزهر يرافقه منار كمال رئيس حى شرق أسيوط، وطالب محمد عبد الجليل بإنشاء أسوار بعدد من مقالب القمامة ووضع حاويات لجمع وتفريغ القمامة من الشوارع، فضلا عن إعادة تسوير الاماكن التالفة بكورنيش الوليدية للقضاء على إلقاء القمامة بها الأمر الذى أدى إلى تشويه المنظر الجمالى للكورنيش.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن سكرتير عام أسيوط تفقد سور جامعة الأزهر، للوقوف على مشكلة قيام بعض سيارات النقل بإلقاء مخلفات المبانى والهدم بجوار السور، مؤكداً أنه سيتم عمل بوابتين فى مدخل مساكن الأزهر لمنع دخول هذه السيارات للحد من هذه المشكلة.

وأحال السكرتير العام شكوى بعض المواطنين من إنشاء برج تقوية لشبكات المحمول سيتم إقامته داخل جامعة الأزهر إلى جهاز شئون البيئة لتشكيل لجنة لبحث مدى خطورة إنشاء برج تقوية المحمول بالمنطقة من عدمه.

وفى سياق آخر نفذ مركز ومدينة ساحل سليم حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 575 كيلو جبن و113 علبة حلاوة طحينية مختلفة الأوزان و180 برطمان مربى منتهية الصلاحية.

وأوضح عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط أن الحملات تأتى لحماية المستهلك والسلع المدعمة من البيع غير المشروع وأيضا مراقبة المنتجات والتأكد من مدى صلاحيتها حفاظا على أرواح المواطنين.

وأضافت هويده الشافعى رئيس مركز ومدينة ساحل سليم انه تم تشكيل لجنة مكونة من مفتشى مكتب تموين ساحل سليم ورئيس الرقابة التموينية ومفتشى الصحة بالمركز وبتفتيش أحد المخازن وجد كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى يتم إعادة تعبئتها وبيعها مرة أخري.

وتشمل المضبوطات 425 كيلو جبن دمياطى و60 كيلو جبن أبيض و90 علبة جبنة فيتا وزن 1 كيلو و6 كيلو مسحوق شراب صناعى فراولة وأناناس منتهى الصلاحية و25 علبة حلاوة طحنية زنة نصف كيلو و12 علبة زنة 700 جم و45 علبة حلاوة بالشيكولاته زنة 900 جم بالإضافة إلى ضبط 36 كيس مكرونة زنة 1 كيلو و25 كيس تمر نصف جاف و20 عبوة تمر خليجى زنة 2.25 كيلو.