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سقوط عاطل وهروب آخر لقيامهما بالتعدى على سائق وسرقة مركبته بالقليوبية

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سقوط عاطل وهروب آخر لقيامهما بالتعدى على سائق وسرقة مركبته بالقليوبية سقوط عاطل وهروب آخر لقيامهما بالتعدى على سائق وسرقة مركبته بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل بينما هرب زميله، لقيامهما بالتعدى بالضرب على سائق بآلة حادة لسرقته بالإكراه، حيث قام بسرقة تروسيكل خاص بالمجنى عليه وفرا هاربين، وتم نقل المجنى عليه إلى مسشتفى شبين القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز شبين إشارة من المستشفى بوصول "محمد أ" 26 سنة سائق مصابا بعدة إصابات ونزيف بالأذن، تم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن واللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة. 

 

وانتقل العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وبسؤاله المجنى علية قرر بقيام مجهولان باستدراجه بالمركبة التروسيكل قيادته من مدينة شبين القناطر إلى ناحية قرية الشيخة سالمة دائرة المركز، وقاما بالتعدى عليه بالضرب بشومة وسرقة التروسيكل قيادته، تم تشكيل فريق بحث، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة كل من، "رضا ح ح" 35 سنة عاطل و"أحمد ع ع" 37 سنة عاطل هـارب، وفى أحد الأكمنة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وبحوزته التروسيكل المسروق.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول الهارب، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى الهارب.


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