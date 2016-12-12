أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

بالمستندات.. دعوى قضائية جديدة ضد وزير الرياضة بسبب نقابة المهن

Google+ Print
بالمستندات.. دعوى قضائية جديدة ضد وزير الرياضة بسبب نقابة المهن بالمستندات.. دعوى قضائية جديدة ضد وزير الرياضة بسبب نقابة المهن

>كتب رامى ناجى

أقام محمد الحباك، المرشح السابق لرئاسة نقابة المهن الرياضية، دعوى قضائية ضد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى الدعاوى رقم 51345، 57623، و56315، 56246 لسنة 66 قضائية والتى اختصم فيها فتحى ندا نقيب المهن الرياضية، والتى قضت ببطلان انتخابات النقابة وهو ما يستدعى حل المجلس الحالى للنقابة والدعوة لانتخابات جديدة.

 

وقضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى بقبول استشكالات، الاستمرار فى تنفيذ حكم ثلاث دعاوى قضائية مقامة من محمد الحباك، ببطلان انتخابات نقابة المهن الرياضية، وكان تقرير هيئة المفوضين أوصى ببطلان انتخابات نقابة المهن الرياضية، التى جرت فى أغسطس 2012.


>وشملت الدعوى أنه قام بإنذار وزير الرياضة بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية خلال 8 أيام، إلا أن الوزير لم ينفذ حتى الآن، وهو ما استدعى لتحريك جنحة مباشرة يختصه فيها بعدم تنفيذ حكم قضائى بنص المادة 123 من قانون العقوبات، وهو ما يهدد وزير الرياضة بالعزل والحبس.

ومن ناحية أخرى، يعقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة جلسة نهاية الأسبوع الجارى، مع اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، واتحاد يالتايكوندو ورفع الأثقال، لمناقشة الأزمات التى يمر بها الاتحادان، حيث من المنتظر، أن يناقش وزير الرياضة مع الأوليمبية ومجلس الاتحادين ارتباطاتهما وخطة المعسكرات والاستعدادات فى أول 3 شهور من العام القادم لتحديد الدعم المادى لهما.

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365