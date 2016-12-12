بالمستندات.. دعوى قضائية جديدة ضد وزير الرياضة بسبب نقابة المهن

كتب رامى ناجى

أقام محمد الحباك، المرشح السابق لرئاسة نقابة المهن الرياضية، دعوى قضائية ضد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى الدعاوى رقم 51345، 57623، و56315، 56246 لسنة 66 قضائية والتى اختصم فيها فتحى ندا نقيب المهن الرياضية، والتى قضت ببطلان انتخابات النقابة وهو ما يستدعى حل المجلس الحالى للنقابة والدعوة لانتخابات جديدة.

وقضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى بقبول استشكالات، الاستمرار فى تنفيذ حكم ثلاث دعاوى قضائية مقامة من محمد الحباك، ببطلان انتخابات نقابة المهن الرياضية، وكان تقرير هيئة المفوضين أوصى ببطلان انتخابات نقابة المهن الرياضية، التى جرت فى أغسطس 2012.



>وشملت الدعوى أنه قام بإنذار وزير الرياضة بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية خلال 8 أيام، إلا أن الوزير لم ينفذ حتى الآن، وهو ما استدعى لتحريك جنحة مباشرة يختصه فيها بعدم تنفيذ حكم قضائى بنص المادة 123 من قانون العقوبات، وهو ما يهدد وزير الرياضة بالعزل والحبس.

ومن ناحية أخرى، يعقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة جلسة نهاية الأسبوع الجارى، مع اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، واتحاد يالتايكوندو ورفع الأثقال، لمناقشة الأزمات التى يمر بها الاتحادان، حيث من المنتظر، أن يناقش وزير الرياضة مع الأوليمبية ومجلس الاتحادين ارتباطاتهما وخطة المعسكرات والاستعدادات فى أول 3 شهور من العام القادم لتحديد الدعم المادى لهما.