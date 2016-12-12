العميد يستدعى 3 لاعبين لمعسكر الإسكندرية استعدادا للاتحاد و الأهلي

كتب - أحمد وجيه

قام حسام حسن المدير الفنى للمصرى البورسعيدى باستدعاء كلا من رمزى صالح حارس مرمى الفريق والظهير الأيمن أحمد فوزى وصانع الألعاب الشاب أحمد فوزى إلى معسكر الفريق ببرج العرب للدخول فى المعسكر المغلق للفريق البورسعيدى استعدادا لمباراتى الاتحاد السكندرى والنادى الأهلى فى الأسبوعين الخامس عشر والسادس عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز المقرر إقامتهما على ملعب برج العرب يومى 13و 18 من الشهر الجارى .

فى سياق متصل، استبعد العميد رباعى الفريق محمد ماجد أونش وعبدالله بيكا وأحمد عبد الفتاح وإسلام صلاح لإتاحة الفرصة للاعبين غيرهم للدخول مع الفريق فى اجواء المباريات من خلال وجودهم داخل المعسكر المغلق ببرج العرب.

وأكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصرى لـ"اليوم السابع" بأن استبعادنا لأى لاعب من المعسكر أمرا طبيعيا خاصة وان اللاعبين المستبعدين يؤدوا تدريباتهم ببورسعيد موضحا أن الجهاز الفنى يستبعد او يستدعى اللاعبين على حسب حاجة الفريق لهم فى مباريات الدورى .

وتابع مدير الكرة بالنادى المصرى بأن الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن يسعى إلى مشاركة معظم اللاعبين فى الدورى لمنحهم حساسية المباريات وذلك لاحتياجنا لجميع اللاعبين فى الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق يشارك فى ثلاثة بطولات وهم الدورى وكأس مصر والكونفدرلية الأفريقية ولذلك نسعى لإعطاء جميع اللاعبين الفرصة حتى يكونوا جاهزين فى أى وقت يحتاجه الفريق .