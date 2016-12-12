تطورات الشهر الثامن من الحمل

حسب ما تقوله خبرة الأطباء، فإن الولادة في هذا الشهر، تكون أكثر حساسية، وربما خطر على المولود الصغير، الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يعرض عليك تغيرات هذا الشهر.

* سوف يصبح وزنه الآن 2 كيلوجرام، وبضع مئات من الغرامات، وطوله 45 سم، أي أنه قد ازداد 5 سم عن الشهر السابع.

* من خلال السونار، تأكدي أن جنينك يتخذ وضعية صحيحة في رحمك، واستمري في الصلاة والسجود أرضاً، فهذه طريقة فعالة لكي ينزل الرأس وتلدي بسهولة.

لقد نزلت الخصيتان في كيس الصفن، ودورك عند الولادة أن تتأكدي من نزولهما لكي لا يعاني طفلك من الخصية المعلقة.

* هل تعرفين أن ذاكرته قد تكونت؟ إذن تحدثي معه.

* لو حدثت ولادة في هذا الشهر، ستكون فرصة بقائه على قيد الحياة هي 99%.

* هل تعرفين أن مولودك سيحلم وهو نائم.

* سوف تبدأ الإفرازات المدممة فلا تقلقي.

* ستكثرين الذهاب إلى الحمام، تحملي فهي بسبب ضغط الرحم على المثانة.

* سوف تزداد حرقة المعدة لديك، ليس بسبب شعر المولود، بل بسبب ضغط حجم رحمك.

* نسقي مع زوجك وطبيبك عن مكان الولادة؛ لأن احتمال الولادة المبكرة يصبح قائماً.

* نحذرك من الوقوف أو الجلوس فجأة؛ لأن الدوار سوف يباغتك وربما تقعين.

نصيحة

* هل أنت امرأة عاملة؟ إذن تحدثي مع مديرك بخصوص إجازة الولادة وما قبلها، ونظمي حياتك قبل حلول المولود.

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