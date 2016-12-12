«التضامن»: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد و30 ألف للمصاب بحادث البطرسية

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تنتظر انتهاء النيابة العامة من التحقيقات فى حادث التفجير الذى تعرضت له الكنيسة البطرسية بالعباسية، لتحديد التعويضات التى ستصرفها الوزارة لحالات الوفاة والإصابة من التفجير.

وأضاف بيان الصادر من المكتب الإعلامى لوزيرة التضامن، اليوم الإثنين، ردًا على أسئلة الصحفيين الخاصة بتعويض ضحايا التفجير، أن التعويضات ستصرف وفقا لقرار مجلس الوزراء 915 والخاص بالشهداء والمصابين والذى ينص على تعويض بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، ومعاش استثنائى لأسر الشهداء، ورعاية تعليمية وصحية لهم، و30 ألف جنيه لكل مصاب.