أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«التضامن»: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد و30 ألف للمصاب بحادث البطرسية

Google+ Print
«التضامن»: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد و30 ألف للمصاب بحادث البطرسية «التضامن»: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد و30 ألف للمصاب بحادث البطرسية

جثامين شهداء انفجار “البطرسية”

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تنتظر انتهاء النيابة العامة من التحقيقات فى حادث التفجير الذى تعرضت له الكنيسة البطرسية بالعباسية، لتحديد التعويضات التى ستصرفها الوزارة لحالات الوفاة والإصابة من التفجير.

وأضاف بيان الصادر من المكتب الإعلامى لوزيرة التضامن، اليوم الإثنين، ردًا على أسئلة الصحفيين الخاصة بتعويض ضحايا التفجير، أن التعويضات ستصرف وفقا لقرار مجلس الوزراء 915 والخاص بالشهداء والمصابين والذى ينص على تعويض بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، ومعاش استثنائى لأسر الشهداء، ورعاية تعليمية وصحية لهم، و30 ألف جنيه لكل مصاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا