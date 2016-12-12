أرملة بطرس غالى تبعث ببرقية عزاء للبابا تواضروس

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بعثت ليا نادلر أرملة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ببرقية عزاء للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازاة المرقسية أعربت فيها عن حزنها البالغ والألم العميق لشهداء الكنيسة البطرسية.

وقالت - فى برقية العزاء - "نشاطر أحزان مصر كلها فللشهداء جنات الرب وللأهل والمصابين عنايته ويحفظ مصر المحبة والسلام".

يذكر أن الكنيسة البطرسية هى أول كنيسة تمتلكها عائلة مصرية وهى عائلة بطرس باشا غالى رئيس وزراء مصر 1908 - 1910 .. وقد افتتحت الكنيسة فى الذكرى الثانية لوفاته فى 21 فبراير عام 1912 فوق مقبرته.

يشار إلى أنه فى هذا الشهر أيضا وتحديدا يوم 17 فبراير 2016 دفن فى مقبرة الكنيسة حفيده الأشهر الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.