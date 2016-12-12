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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

>رام الله (أ ش أ)

اقتحمت جماعات يهودية متطرفة اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية ومشبوهة فى أرجاء المسجد المبارك وتصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أغلق أمس المسجد أمام اقتحامات المستوطنين بسبب التواجد المكثف للفلسطينيين الذين نفذوا فعاليات متنوعة في المسجد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

في سياق آخر استهدفت زوارق الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين ومراكبهم في بحر شمال قطاع غزة، دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.


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