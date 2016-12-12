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البابا تواضروس: قدر الكنيسة أن تقدم الشهداء .. ومصابنا مصرى وليس كنسى

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البابا تواضروس: قدر الكنيسة أن تقدم الشهداء .. ومصابنا مصرى وليس كنسى البابا تواضروس: قدر الكنيسة أن تقدم الشهداء .. ومصابنا مصرى وليس كنسى

>سارة علام

قال  البابا تواضروس إن قدر كنيستنا المصرية أن تقدم الشهداء ونسميها كنيسة الشهداء وهى تسمية فى القرون الأولى.

 

وأضاف فى عظة صلاة جنازة شهداء الكنيسة البطرسية: "من المعروف أن الكنيسة المصرية تقدم شهداء بنات وفتيان وشبان وشابات كشهداء أمام الله، والشهادة تربطنا بالثبات فهذه النفوس التى نودعها اليوم ترفع قلوبنا السماء أكثر وأكثر

 

وتابع البابا: " نودع  هذه النفوس لأنه ليس موتا، بل انتقال فنحن نؤمن ونرضى بكل ما يسمح به الله، وفى بداية دخولنا المسيحية قدم أطفال شهادتهم، وأسميناهم شهداء بيت لحم،  نودع هذه النفوس فى شهر التسبيح والفرح ونستمع لصوت شهيد من القرن الأول الميلادى حين قال إن آلام هذا الزمان مهما بلغت ولكنها لا تقاس بالمجد الأبدى"

 

 

وواصل حديثه قائلا: " نتألم كثيرًا لانتقال هؤلاء الأحباء فى هذا الحادث الذى ارتكبه من تخلوا عن الإنسانية والمشاعر وآذوا الوطن، والمصاب ليس فى الكنيسة بل مصاب لكل ، وعندما نقف أمامهم فنرى نفوسهم منطلقة ويفرحنا كثيرًا أنهم انتقلوا فى وقت الصلاة وما أجمل أن ينتقلوا فى وقت الصلاة، نصوم فى هذه الأيام صوم الاستعداد، فلقد سبقونا إلى السماء فى وقت صلاة وصوم ويوم أحد، فنودعهم على رجاء القيامة كما أنهم توفوا فى شهر كيهك المريمى الذى نحتفل فيه بمريم العذراء فأخذهم الله ليحضروا التسبيح فى السماء"

 

واختتم البابا كلمته: "اليوم يوافق احتفال تقديم السيدة العذراء على الهيكل، ونودع الشهداء فى السماء كى يفرحوا مع مريم العذراء وكل الأبرار والصديقين"

 


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