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أهالى شهداء البطرسية يودعون ذويهم بالزغاريد والبابا: نصلى من أجدل وحدتنا

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أهالى شهداء البطرسية يودعون ذويهم بالزغاريد والبابا: نصلى من أجدل وحدتنا أهالى شهداء البطرسية يودعون ذويهم بالزغاريد والبابا: نصلى من أجدل وحدتنا

>سارة علام

طالب البابا تواضروس الثانى شعبه بالصلاة من أجل الوحدة الوطنية مؤكدًا أن مرتكبى الحادث الإرهابى بالكنيسة البطرسية  لا ينتمون لمصر ولا تاريخها وحضارتها ونصلى. 

 

وتابع البابا فى عظة جنازة شهداء الكنيسة البطرسية : أتمنى أن تحافظوا على النظام فى الجنازة الشعبية، وتنقلوا صورة حضارية عن وعن تعزية نفوسنا وصبرنا، فيما ودع أهالى شهداء حادث تفجير الكنيسة البطرسية جثامين ذويهم بالزغاريد بعد انتهاء صلوات الجنازة.

 

وبدأت الكنيسة الاستعداد لنقل أسر الشهداء لمنطقة المنصة، حيث يقام العزاء الشعبى والرسمى بحضور شخصيات هامة ومسئولين بالدولة، على أن تنقل جثامين الشهداء إلى المقابر بالمقطم بعد العزاء.

 

وقرعت الكشافة الكنسية الطبول فى وداع جثامين شهداء البطرسية التى خرجت من هيكل الكنيسة فى طريقها للمنصة يحيطها ورود من الصليب.

 


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مصر 365

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