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عمرو الليثي يكشف تفاصيل رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر

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عمرو الليثي يكشف تفاصيل رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر عمرو الليثي يكشف تفاصيل رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر

عمرو الليثي (أرشيفية)

أوضح الإعلامى عمرو الليثي أنه تم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، مشيراً إلى أنه مثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة الموقرة في بلاغ مقدم من إحدى السيدات علي خلفية حلقة ” سائق التوك توك ” والذي بموجبة تم منعه من السفر.

وأضاف الليثي، في بيان له اليوم الإثنين: “وبعد مثولي أمام النيابة الموقرة وسؤالي على سبيل الاستدلال و ليس الاتهام، وانتهي قرار النيابة الموقرة و سيادة النائب العام الموقر إلى رفع اسمي من قوائم الممنوعين من السفر، بعد أن استبان لها عدم وجود جريمة.

واختتم البيان: “ومن هذا المنطلق أتقدم بكامل التقدير والاحترام إلى النيابة الموقرة و كل من ساندني”.

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