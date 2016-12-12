فرقة”إسكندريلا” تحتفل بالعيد الحادى عشر لتأسيسها بساقية الصاوى 22 ديسمبر المقبل

احتفالا بمرور 11عام على تأسيسها، تحيى فرقة “إسكندريلا” الحفل المقام فى قاعة الحكمه بساقية الصاوي، فى الثامنة مساء الخميس 22 ديسمبر .

الفرقة صدر لها قبل عامين ألبوم “صفحه جديدة”،وتقدم بالحفل مجموعة من أشهر أغانيها ،ومنها “يحكى أن”،”خليك فاكر مصر جميله”، “الحضرة الذكية”،”الدباديب”،”على حبا الشوق”،”بحبك يا مصر” وغيرها.

يذكر أن «إسكندريلا» أستوحت إسم الفرقة من قصيدة للشاعر خميس عز العرب،وهو أحد الشعراء الذين تقدم أعمالهم ،ومتهم صلاح جاهين ،فؤاد حداد ،أحمد فؤاد نجم ،أمين حداد ،زين العابدين فؤاد ،أحمد حداد، نجيب شهاب الدين ،تميم البرغوثي وآخرين.