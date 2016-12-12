دراسة حديثة تحذر: الأطعمة الغنية بالدهون تساعد على انتشار السرطان

(أ ش أ)

أظهرت دراسة حديثة أن النظام الغذائى الغنى بالدهون بين فئران التجارب يعمل على زيادة انتشار الأورام السرطانية، بما فى ذلك حم البالمتيك (مكون رئيسى من زيت النخيل الذى تم العثور عليه فى الكثير من المنتجات المنزلية)، قد ساهمت فى انتشار الأورام السرطانية الأكثر عدوانية.

لأول مرة، نجحت الدراسة فى تحديد بروتين يسمى (CD36) يسهم بصورة مباشرة فى انتشار الخلايا السرطانية، والمنتشر فى أغشية الخلايا السرطانية، حيث يعد مسئولا عن تناول الأحماض الدهنية، ويعد نشاط هذا البروتين فريدا فى نوعها حيث يعتمد على الأحماض الدهنية وهو ما يدفع إلى انتشار الخلايا السرطانية بصورة كبيرة.

وتتوقع الدراسة أن يكون لهذه النتائج تأثير كبير على المجتمع العلمى وتحقيق مزيد من التقدم فى مجال البحوث فى الأورام الخبيثة، ونأمل أن تكون قادرة على التحقق من صحة إمكاناتCD36 كعلاج مضاد للورم الخبيث.