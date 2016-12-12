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بلاغ من الفنانة سوسن بدر ضد رجل الأعمال مدحت بركات تتهمه بالنصب

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بلاغ من الفنانة سوسن بدر ضد رجل الأعمال مدحت بركات تتهمه بالنصب بلاغ من الفنانة سوسن بدر ضد رجل الأعمال مدحت بركات تتهمه بالنصب

12 ديسمبر 2016 | 12:28 مساءً

سوسن بدر

اتهمت الفنانة سوسن بدر و8 آخرين رجل الأعمال مدحت بركات رئيس مجلس إدارة شركة “بورساليتو للتنمية السياحية” وآخرين بالنصب عليهم وفرض السيطرة وإتلاف المزروعات والأملاك الخاصة بهم بمنطقة وادي الملوك .

تم إخطار اللواء هشام العراقي مساعد الوزير لأمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من العميد عبد الوهاب شعراوي رئيس قطاع مباحث أكتوبر والشيخ زايد يفيد بحضور الفنانة سوسن بدر و8 آخرين إلى قسم الشيخ زايد يتهمون مدحت بركات وآخرين بفرض السيطرة عليهم وإتلاف المزروعات والأملاك الخاصة بهم بمنطقة وادي الملوك.

كان رجل الأعمال مدحت بركات وآخرين قاموا بمنع أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة من مباشرة أعمالهم بمنطقة وادي الملوك بالكيلو 52 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، فتم ضبطه و34 شخص آخرين وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

2016-12-12

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