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مباحث الدخيلة تضبط 4 هاربين من أحكام قضائية

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مباحث الدخيلة تضبط 4 هاربين من أحكام قضائية مباحث الدخيلة تضبط 4 هاربين من أحكام قضائية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة الدخيلة، بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط "ا .م  42 سنة" صاحب ورشة نجارة ومحكوم عليه فى 50 قضية "تبديد" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس 40 سنه.

كما قبض على "ع. ص 58 سنة"، بالمعاش مقيم دائرة القسم ومحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "سلاح" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، و"ا.ع"- 30  سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم مينا البصل ومحكوم عليه فى القضية جنايات القسم " سلاح " غيابياً بالسجن لمدة 7 سنوات.

والقى القبض على "ن. م"- 62 سنة عامل  مقيم دائرة القسم ومحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات " غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات .

 


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