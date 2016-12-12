دورة لإعداد مدربين لتأهيل شباب الخريجين على علوم الحاسب بالاسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

قالت المهندسة منى عبد الفتاح مديرة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي و تكنولوجيا المعلومات بمحافظة الاسماعيلية فى تصريحات صحفية اليوم ان المركز يستقبل خريجي الكليات دفعات من 2011 حتى 2016 والراغبين فى الالتحاق بدورة إعداد مدربين لتأهيل شباب الخريجين فى مجال وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الإتصالات و محافظة الاسماعيلية و التى يعقدها معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الإتصالات بمعامل مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بمركز تدريب عـــلوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الإسماعيلية

وأشارت مديرة مركز تدريب علوم الحاسب إلى أنة يشترط فى المتقدم الحصول على مؤهل عال من خريجي الكليات مثل(هندسة – علوم تربية – تجارة – كليات الحاسبات والمعلومات آداب – حقوق ) ومن دفعات 2011 و حتى 2016 و ألا يكون قد حصل على دورة إعداد مدربين و ان يكون له خبرة سابقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات و يشترط الحصول على دورات مجموعة الأوفيس كاملة مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها و إجادة التعامل مع شبكة الانترنت والإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج الرئيسية التى يبنى عليها موضوع الدورة Photoshop) _Maya- - InDesign - IIIustrator)

وتم مدة البرنامج و قبول الدراسة فترتين (صباحية و مسائية ) مع اعتماده من ولى الأمر كضامن كما سيحصل المتدرب فى نهاية الدورة عند اجتيازه شهادة معتمدة للدورة من معهد تكنولوجيا المعلومات و مكافأة مالية وآخر موعد للتقدم يوم 3 / 1 / 2017 تسليم ملفات التقديم التى تحتوى على السيرة الذاتية و صورة الشهادات الحاصل عليها و عدد 2صورة شخصية حديثة و صورة المؤهل و صورة البطاقة الشخصية و الموقف من التجنيد بالنسبة للشباب و دوسيه بلاستيك لمركز تدريب علوم الحاسب الألى وتكنولوجيا لمعلومات بالإسماعيلية.

وسوف يتم عقد اختبارات مؤهلة للقبول تحت إشراف معهد تكنولوجيا المعلومات اختبار IQ واختبار IT واختبار مقابلة شخصي، و تقديم إقرار للمرشح بأنه لا يعمل بأي جهة سواء قطاع عام أو خاص مع تفرغه الكامل خلال