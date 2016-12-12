النائب العام يأمر بإحالة8 متهمين للجنايات في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بإحالة 8 متهمين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك في قضية اتهامهم بإفشاء وتسريب أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الثانوية العامة خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016 .

أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية.. وباشر التحقيق أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول في القضية بصفته رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم (ناسخ المطبعة السرية) قام بطلب مبلغ 5 آلاف جنيه من شقيقة زوجته المتهمة الثالثة، مقابل إفشائه جميع أسئلة ونماذج إجابات اختبارات إتمام شهادة الثانوية العامة للقسم الأدبي لعام 2014 قبل موعد انعقادها.. كما طلب من المتهمة الرابعة بواسطة شقيقة زوجته مبلغ 10 آلاف جنيه لتسريب أسئلة امتحانات اللغتين الإيطالية والإنجليزية ومادة الرياضيات لعام 2014 لصالح نجلها المتهم السادس.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الأول أيضا طلب مبلغ 10 آلاف جنيه، أخذ منه مبلغ 6 آلاف جنيه، لإفشاء وتسريب أسئلة ونماذج إجابات اختبارات مواد اللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية.. كما سهل لغيره الاستيلاء على نماذج اختبارات إتمام الشهادة الثانوية بالمخالفة للقانون.

وأشار قرار الاتهام إلى أن زوجة المتهم وتدعى هالة يوسف عبد القادر (48 سنة – موظفة بإحدي الشركات) قامت بالتوسط بين زوجها والمتهم الخامس الحسيني بركات (55 سنة – مدير عام بشركة النصر للمباني والإنشاءات) للحصول على رشوة مقابل إفشاء زوجها أسئلة وإجابات اختبارات اللغتين العربية والإنجليزية ومادة الكيمياء والتربية الدينية، والخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2015 قبل موعد انعقادها لصالح نجلة المتهم الخامس المدعوة أمل الحسيني.. كما توسطت ذات المتهمة أيضا بين هذين المتهمين عام 2016 لإفشاء وتسريب أسئلة ونماذج اختبارات مواد الفيزياء والرياضيات واللغة الإيطالية لصالح نجلته.

وأوضح قرار الاتهام أن شقيقة زوجة المتهم الأول ناسخ المطبعة السرية وتدعى تهاني يوسف عبد القادر (50 سنة – ربة منزل) قامت بالتوسط في جريمة الرشوة بينه والمتهمة الرابعة صباح محمد علي عمر (50 سنة – ربة منزل) بتسهيل التواصل بينهما، لإفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الثانوية العامة لمجهول.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين تهاني يوسف عبد القادر وصباح محمد علي عمر والحسيني أحمد بركات، قاموا بتقديم رشوة لناسخ المطبعة السرية (المتهم الأول) مقابل إفشائه أسئلة ونماذج إجابات اختبارات إتمام شهادة الثانوية العامة، لإفشاء أسئلة امتحانات القسم الأدبي لعام 2014 قبل موعد انعقادها، وكذا اختبارات مواد الفيزياء والرياضيات واللغة الإيطالية الخاصة بشهادة الثانوية العامة عام 2016 لصالح نجلة المتهم الخامس والتي تدعى أمل الحسيني.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين هالة يوسف وشقيقتها تهاني، وصباح محمد علي عمر والحسيني أحمد بركات ومحمد السيد أمين المنسي ( 20 سنة – طالب) قيامهم بالاشتراك بطريق الاتفاق، مع موظف عام (المتهم الأول) في تسهيل الاستيلاء على أوراق أسئلة ونماذج إجابات اختبارات إتمام الشهادة الثانوية المملوكة لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين جميعا قاموا بترويج أسئلة ونماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة لعام 2016 أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام.