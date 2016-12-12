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السادات: أتوقع إعادة السيسي لقانون “الجمعيات الأهلية” للبرلمان مرة آخرى

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السادات: أتوقع إعادة السيسي لقانون “الجمعيات الأهلية” للبرلمان مرة آخرى السادات: أتوقع إعادة السيسي لقانون “الجمعيات الأهلية” للبرلمان مرة آخرى

قال النائب محمد أنور السادات عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أنه من المتوقع وفقا للصلاحيات الدستورية التى منحها الدستور لرئيس الجمهورية أن يعيد الرئيس قانون الجمعيات الأهلية إلى البرلمان لإعادة النظر والمداولة عليه بعد موجة الانتقادات الواسعة وحالة الغضب الكبيرة التى سادت بين أوساط العاملين فى مجال العمل الأهلي والخيري.

وأشار السادات إلى أن قيام الرئيس بإعادة قانون الجمعيات الأهلية إلى البرلمان ستكون خطوة محل احترام وتقدير وترحيب واسع من كافة العاملين بالمجتمع المدني بالداخل والخارج بموجب اتفاقاتنا وتعهداتنا والتزاماتنا الدولية كي يخرج قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد إلى النور متضمنا كل ما يكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي ويحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الإدارية وبما يحافظ أيضا على أمننا القومي.
> وقال النائب إنه يتفهم أن معظم مواد قانون الجمعيات الأهلية جاءت نتاج حالة من الفزع المبرر من بعض صور الاستخدام غير السليم للمنح والتبرعات التي تلقتها بعض الجمعيات في أوقات مضت لكن عندما نشرع لقانون يجب أن نضع ذلك فى الاعتبار ونراعى كذلك ما لا يقيد العمل الأهلى بالكامل ويعوق كثير من الأنشطة والادوار الجيدة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا لخطة التنمية المستدامة

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