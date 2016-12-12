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المرصد السوري: داعش يحقق تقدمًا جديدًا فى البادية الغربية لمدينة تدمر

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المرصد السوري: داعش يحقق تقدمًا جديدًا فى البادية الغربية لمدينة تدمر المرصد السوري: داعش يحقق تقدمًا جديدًا فى البادية الغربية لمدينة تدمر

ارشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن تنظيم “داعش” تمكن من تحقيق تقدم جديد فى البادية الغربية، والجنوبية الغربية لمدينة “تدمر”، ليسيطر على مواقع ومنشآت ومناطق كانت قد استعادتها القوات النظامية من التنظيم قبل أشهر وسط قصف الطائرات الحربية للمناطق التى تقدم فيها التنظيم.

وأضاف المرصد، حسبما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الاثنين، “أن تنظيم داعش تمكن أمس من اقتحام تدمر والسيطرة عليها بشكل كامل .. لافتا إلى أن الطائرات الروسية تمكنت من شن الغارات المكثفة التى دفعت التنظيم وعناصره إلى الانسحاب من المدينة باتجاه محيطها.

وقال أن التنظيم استطاع السيطرة بشكل كامل على مدينة تدمر الحديثة والمدينة الأثرية وقلعة تدمر ومطار تدمر العسكري وعلى حقول نفط وغاز فى المدينة، بالإضافة إلى كافة النقاط المحيطة بالمدينة.

وأشار إلى أن هدف تنظيم “داعش” من العودة إلى مدينة “تدمر” الأثرية، لأهميتها ومكانتها لدى المجتمع الدولى بشكل كامل.

أ ش أ

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