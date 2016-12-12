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شركة معالجة مياه الشرب تعلن عن وظائف خالية في عدد من المحافظات

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شركة معالجة مياه الشرب تعلن عن وظائف خالية في عدد من المحافظات شركة معالجة مياه الشرب تعلن عن وظائف خالية في عدد من المحافظات

أعلنت شركة معالجة مياه الشرب عن وجود عدد من الوظائف الخالية بالمحافظات” القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المحلة الكبري، دمياط، المنصورة” ونشرت ذلك بجريده الاهرام بتاريخ 11/12/2016 والتقديم للوظائف


الوظائف المطلوبة للتعين بالمحافظات

    مطلوب مندوبين ذكور واناث.
    مطلوب فنيين صيانه ذكور.
    مطلوب موظفات حديثي التخرج.
    مطلوب موظفات خدمة عملاء.
    مطلوب موظفين سكرتارية.
    مطلوب موظفات استقبال.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

    يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة.
    يجب أن يكون حاصل على مؤهل دراسي” عالي، متوسط، فوق متوسط”.
    يجب أن يكون مؤدي للخدمة العسكرية” ذكور فقط”
    التعيين عن طريق العقود المؤقتة والذي يمنح مقابل العمل” راتب ثابت بالإضافة إلي عمولة وتأمينات اجتماعية وصحية”.


    للاستعلام عن الوظائف يمكنك الاتصال على الأرقام 01020078850، 0226637405، 0226637404.

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