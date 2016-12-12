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رفع اسم الإعلامي عمرو الليثي من قوائم الممنوعين من السفر

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رفع اسم الإعلامي عمرو الليثي من قوائم الممنوعين من السفر رفع اسم الإعلامي عمرو الليثي من قوائم الممنوعين من السفر

الإعلامي عمرو الليثي – أرشيفية

مراسل ONA:

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، رفع اسم الإعلامي عمرو الليثي من قوائم المنع من السفر وذلك على خلفية البلاغات التي تلقتها النيابة بشأن خلقه قصة سائق التوكتوك الذي نقل صوته خلال جولة لكاميرا برنامجه “واحد من الناس” بالشارع المصري واتهامه بإثار الرأي العام.

وكان الإعلامى عمرو الليثى، قد مثل أمام نيابة أمن الدولة، للتحقيق معه فى البلاغ المقدم واتهامه بتكدير السلم العام والتحريض، بعد إذاعة حلقة مع سائق التوك توك، وقد انتهت بعد سؤاله على سبيل الاستدلال وليس الاتهام، بعد أن استبان لها عدم وجود شبهة جريمة.

 

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