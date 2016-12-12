محمد بن راشد يشهد تخريج دورة المرشحين الطيارين والجويين في كلية خليفة بن زايد الجوية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ــ وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية ــ حفل تخريج الدورة الــ/ 46 / من المرشحين الطيارين والمرشحين الجويين الذي جرى صباح اليوم في كلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين.

وشهد الاحتفال .. معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة و الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتفتيش على طابور الخريجيين وتليت بعد ذلك آيات من الذكر الحكيم ثم مر الخريجون أمام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري تميز بالمهارات العسكرية والبدنية بعدها أدى الخريجون قسم الولاء ــ إذ أقسموا على أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات ورئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة " حفظه الله " وأن يحافظوا على أمن دولتنا واستقلالها وأن يحموا حدودها وسماءها وأن يطيعوا الأوامر الصادرة عن رؤسائهم وينفذوها في البر والبحر والجو ويحافظون على سلاحهم ".

ثم ألقى قائد كلية خليفة بن زايد الجوية العميد ركن طيار خلف ناصر راشد القبيسي كلمة رفع خلالها التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة تخريج الدورة السادسة والأربعين من حماة الوطن المؤهلين علميا وعسكريا والحاصلين على درجة البكالوريوس في علوم الطيران وتخصصاتها.

وأشار قائد الكلية الى أن الخريجين أمضوا ثلاث سنوات في كلية خليفة بن زايد تلقوا خلالها مختلف العلوم العسكرية والمعرفة الأكاديمية من خلال استعانتهم بأحدث وسائل التقنية بالتعليم والتدريب حتى أصبحوا مؤهلين كضباط قادرين على تحقيق الأهداف المطلوبة منهم في مواجهة التحديات بكل كفاءة واقتدار ويكونوا مستعدين لمواجهة هذه التحديات بايمان راسخ وعقيدة صلبة دفاعا عن حياض وطننا الغالي واستقلال دولتنا وأمن شعبنا.

ونوه قائد الكلية بمشاركة خريجي كلية خليفة بن زايد الجوية الطيارين في " عاصفة الحزم " في اليمن الشقيق لنجدة اخوانهم واعلاء راية الحق والشرعية هناك.

كما توجه بالتقدير والامتنان الى قيادتنا الرشيدة على اهتمامها ورعايتها لأسر الشهداء وللجرحى من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة الذين أبلوا بلاء حسنا في صفوف التحالف العربي الذي يدافع عن الشرعية في اليمن الشقيق .

ودعا العميد ركن طيار خلف القبيسي الخريجين إلى أن يكونوا جاهزين وعلى أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن وآداء واجبهم الوطني وتحمل مسؤولياتهم الجسيمة أمام الله والوطن والقيادة .. مشددا على أهمية مواصلة التدريب لصقل مواهبهم ومهاراتهم القتالية وإثراء معارفهم العلمية والعسكرية.

وتوجه بالشكر الى القيادة العامة للقوات المسلحة والى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للكليات العسكرية والى قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي على جهودهم المشرفة والمخلصة لدفع عملية التقدم والتطوير لقدرات قواتنا المسلحة الباسلة العسكرية .

> عقب ذلك قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائزين العشرة الأوائل الذين تفوقوا علميا وعسكريا وبدنيا وسلوكيا ومن بين الخريجين المكرمين ضباط من دولتي الكويت وقطر ومملكة البحرين.

واختتم الحفل باستذان قائد الطابور الخريجين من صاحب السمو راعي الحفل بالانصراف حيث غادر ميدان الاحتفال على هيئة استعراض عسكري تجسدت فيه كل معاني العوة والكبرياء والكفاءة العالية التي بدت على الخريجين من أبناء وبنات الوطن.

والتقطت لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الصور التذكارية مع الخريجين الذين هنأهم سموه بفرحتهم ودعاهم الى مواصلة السير على طريق الاستفادة من العلوم العسكرية والعلمية وتطوير مهاراتهم وعدم التوقف عن درجة معينة من التدريب معتبرا سموه أن تخرجهم اليوم هو خطوة أولى ستتبعها خطوات عديدة كي يتمكنوا من اثبات وجودهم وقدراتهم أثناء انخراطهم في صفوف قواتنا المسلحة الباسلة ويتهيأوا لاستلام المراكز القيادية ممن سبقوهم من اخوانهم الضباط الذين ضحوا واعطوا من خبراتهم ومعارفهم من أجل تطوير وتقدم قواتنا المسلحة الباسلة على مستوى أفرعها الجوية والبرية والبحرية .

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهود قائد وضباط كلية خليفة بن زايد الجوية ومدربيها التي وصفها سموه بالصرح الأكاديمي والعسكري الشامخ الذي يحتضن شباب الوطن من الجنسين ويتخرجوا من هذا الصرح ضباطا طيارين وجويين حاملين راية العزة والكرامة والمجد.