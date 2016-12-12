10 مدارس بالقاهرة مغلقة اليوم لأسباب أمنية

شيماء مصطفى

قررت السلطات الأمنية في القاهرة إغلاق 10 مدارس في القاهرة ابتداءا من يوم الاثنين الموافق 12/12/2016 وحتى إشعار آخر، ريثما يتم الانتهاء من كافة التدابير والاجراءات اللازمة للتأكد من كافة عوامل الأمان في هذه المدارس حفاظا على سلامة وأمان الطلاب ، ويأتي هذا التدبير المؤقت على خلفية التفجيرات الإرهابية التي ضربت الكنيسة البطرسية جوار الكتدرائية في العباسية صباح يوم الاحد أثناء أداء المسيحيين لصلواتهم، وراح ضحية هذا العمل الآثم ما يقارب من 50 قتيل و40 جريح أغلبهم من النساء والاطفال.



أما المدارس التي تم إغلاقها لأسباب أمنية فهي :

مدرسة البطريركية

مدرسة رمسيس كوليدج

مدرسة نيو رمسيس

مدرسة سكريكور غمرة

مدرسة القديس ميخائيل

مدرسة القديس جرجس للبنات

مدرسة سانت ان

مدرسة سان جوزيف العباسية

مدرسة سان فنسان دي بول

هذا وسيتم الإعلان عن بدء عودة الطلاب إلى هذه المدارس في وقت لاحق ، بعد الانتهاء من كافة الاحتياطات والاجراءات التي تضمن السلامة والأمان للطلاب .

شبكةعيونالإخبارية

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