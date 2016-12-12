إعلام “النواب” تؤكد ان نقابة الإعلاميين ستضع ضوابط للأداء المهنى

أكدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار نقابة الإعلاميين جاء لحماية المهنة ووضع ضوابط للأداء المهنى وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الإعلامية المعنية بانتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والإلكترونية.

واشارت اللجنة فى تقريرها الذى أصدرته اليوم/الاثنين عن مشروع القانون إن أراء الخبراء أجمعت على أن المؤسسة المعنية بوضع هذه الضوابط وتفعيل آلية تنفيذها هى النقابة المهنية التى نحن بصدد إنشائها ويأتى ذلك انسجاما مع روح العصر التى ترفض أن تتولى جهة الإدارة وضع الضوابط ومواثيق الشرف.

وأضافت أن النقابة تهدف فى المقام الأول إلى حماية مهنة الإعلام باعتبارها رسالة تخاطب المجتمع وتنشر وتنمى ثقافة التنوير بين أفراده كما تنشر الحقائق دون تهوين أو تهويل ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مرجعية مصاغة فى ميثاق شرف تتولى تطبيقه فضلا عن حماية الحقوق المهنية للإعلاميين حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمى ممارستهم المهنية وحقوقهم طالما لم يخالفوا المواثيق المرجعية التى وضعتها النقابة.

وأوضحت لجنة الإعلام أن مجال نشاط النقابة ومسئوليتها يمتد ليشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية وأيضا مكاتب القنوات العربية والأجنبية التى تمارس نشاطا إعلاميا فى مصر وتضم النقابة فى عضويتها جميع العاملين فى المهن الإعلامية التى حددها قانون النقابة.

أ ش أ