القوات المسلحة تفجر 9 منازل “مفخخة” بالشيخ زويد

اكتشفت القوات المسلحة، اليوم الإثنين، 9 منازل خالية من السكان، داخل كل منها كميات كبيرة من المتفجرات معدة للتفجير بشرك خداعي في القوات حال اقتحام تلك المساكن.

> جاء ذلك أثناء حملة مداهمات موسعة لقرية التومة، جنوب مدينة الشيخ زويد، أحد أهم معاقل تنظيم بيت المقدس.

ودمرت القوات، المنازل التسعة، ما أوقع انفجارات شديدة، كما تم اكتشاف ثلاث عبوات ناسفة مزروعة على مدخل قرية التومة، وتم تفجيرها بالذخيرة الحية دون وقوع إصابات.

> وتم ضبط عنصر تكفيري شديد الخطورة، يدعى عليان منصور، مختبئ داخل منزل بالقرية، وبحوزته كميات كبيرة من الذخيرة.

كما تم ضبط 3 شاحنات تحمل وقودًا وقطع غيار سيارات خاصة بتنظيم بيت المقدس، ونجحت القوات في القبض على 3 سائقين وعنصر تكفيري شديد الخطورة مرافق للشاحنات الثلاث.