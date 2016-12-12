عاجل| الشرطة تقبض على مواطن يرتدي النقاب بجوار إحدى كنائس أسيوط

شيماء مصطفى

بعد أحداث التفجيرات الأخيرة ، بدأت الشرطة المصرية بالتعاون من أجهزة الدولة المختلفة في توسيع نطاق تأمين الكنائس والمساجد والمدارس والمنشأت العامة تحسبا لأية عمليات غادرة تستهدف دور العبادة بشكل مباشر ، وفي واقعة غريبة من نوعها، تمكنك اجهزة الأمن صباح اليوم الأثنين من القبض على شاب “منقب” بجوار إحدى كنائس أسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط إخطارا من المباحث الجنائية بالمحافظة يفيد بالقبض على مواطن مصري في الثلاثينات من عمره ، وتم القبض عليه وهو يرتدي النقاب وهو زي خاص ببعض النساء المسلمات .

ومع التحقيقات الأولية مع المتهم ، تبين أنه كان يرتدي النقاب لمراقبة أحد اصحاب شركات الاستثمارات العقارية الذي قام بالنصب عليه وباع له قطعة أرض مباعة من قبل أحد المواطنين ومسجلة بإسمه ، وقال المتهم “ع.ل” بأنه قام بذلك من أجل الوصول إلى النصاب الذي قام بسرقة أمواله وشرد أسرته .

وأشارت التحريات إلى ان بعض المواطنين بجوار الكنيسة المرقسية بدائرة قسم ثان بمحافظة اسيوط قاموا برؤية هذا الشاب الذي كان يرتدي النقاب وهو يسير في الشارع الذي توجد به الكنيسة ، وأشارت التحريات إلى ان المواطنين تعرفوا عليه من الكوتشي او الحذاء الرجالي الذي كان يرتديه .

وتجري النيابة الأن التحقيق مع المتهم للتعرف على السبب الحقيقي وراء ارتداءه نقاب حريمي وسيره بجوار إحدى كنائس اسيوط .

شبكةعيونالإخبارية

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