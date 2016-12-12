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الزواج من فتاه روسيه واحصل على 15الف دولار امريكي والجنسيه

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الزواج من فتاه روسيه واحصل على 15الف دولار امريكي والجنسيه الزواج من فتاه روسيه واحصل على 15الف دولار امريكي والجنسيه

تداولَ نشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر هل عندَ الزواج من فتاه روسيه نحصل على 15 دولار امريكي اضافاً إلى الحصول على الجنسيه الروسيه سوف يكون ُ حديثنا اليوم عن الامر هذا نشرح كل شي يخص الخبر الذي تم تداوله ونضع النقاط على الحروف . الزواج من فتاه روسيه

حرصاً منا على عرض مصداقية هذا الخبر وحتى لا تقع اضحية لمثل هذه الامور ولتوعية الشباب عدم الوقوع ضحايا النصب ِ والإحتيال تشملك انت عزيزي القارئ او تشمل َ شخص آخر غيرك .

كمان ان اتضح ان صفحات الفيس تروج له بشكل كبير على ترويج هذا الخبر الذي شمل في عدم مصداقية هذا الخبر الكاذب الذي لاصحةَ له من الاساس ، لغاية سرق اموالهم واحلامهم ، بعرض صور لبعض الفتيات الروسيات ، كما ندعو من اعزائي عدم التصديق لمثل هذه الاخبار صرحاً في عدم الوقوع في مشاكل جسيمه وايضا ً التحري من تلك الشائعات التي تم نقلها من مكان لآخر .

كان هذا المقال لتعوية الشاب في عدم الوقوع في مثل هكذا اكاذيب فنحن نتحدث في موقعنا لا صلة لنا في تسهيل عمليات التعارف او التواصل بيتكم مع المواطنات الروسيات .

(الشام برس )

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