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حبس عصابة سرقة كابلات الكهرباء بالساحل 4 أيام

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حبس عصابة سرقة كابلات الكهرباء بالساحل 4 أيام حبس عصابة سرقة كابلات الكهرباء بالساحل 4 أيام

>كتب أحمد حربى

أمرت نيابة الساحل بحبس 3 مسجلين خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لانتحالهم صفة عمال شركة الكهرباء، وسرقة مفاتيح كهرباء من كابينة بمنطقة الساحل.

 

وأكدت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة  قاموا بفك بعض المفاتيح الخاصة بالكابينة، مدعين أنهم تابعين لشركة الكهرباء، ولدى قيام صاحب محل بمنعهم استولوا على هاتفه المحمول و3 مفاتيح كهربائية خاصة بكابينة كهرباء العقار، وفروا هاربين.

 

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الكابلات الكهربائية النحاسية الخاصة بالعقار، وسلاح نارى واعترفا بارتكاب الحادث وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.

 

 


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