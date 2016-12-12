الأنبا بولا يعلن ترتيبات عزاء شهداء البطرسية ونقل الجثامين للمقابر

سارة علام

أعلن الأنبا بولا أسقف طنطا ترتيبات تلقى العزاء ودفن شهداء حادث البطرسية، حيث أكد أن الكنيسة تقسم أسر الشهداء إلى مجموعتين عقب انتهاء القداس الذى يرأسه البابا تواضروس.

وأضاف الأنبا بولا فى حديثه لأسر الشهداء: تخصص كل أسرة فرد منها يركب سيارة الإسعاف مع الشهيد حتى يصل به إلى المقابر بكنيسة الأنبا شنودة بالمقطم بينما تخصص كل أسرة عدد منها لتلقى العزاء إلى جوار الرئيس السيسى فى العزاء الشعبى خلف المنصة دون أن يحمل أيًا منهم هواتف محمولة على أن يتم نقل الأسر بأتوبيسات الكنيسة، وقال الأنبا بولا إن الكنيسة وضعت اسم كل شهيد على صندوقه وخصصت مقبرة لكل منهم فى المقابر الجماعية.