سلطات مطار القاهرة تضبط راكبا سعوديا حاول تهريب 2.5 كيلو أقراص مخدرة

كتبت-رحاب نبيل

أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، محاولة تهريب 2.5 كيلو جرام أقراص مخدرة مع راكب سعودى الجنسية، كان قد أخفاها داخل 15 كيسًا بين ساقيه أثناء سفره إلى تبوك، وتم إلغاء سفره وتحرير محضر له وإحالته للنيابة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة نسمة رقم 120 المتجهة إلى تبوك، اشتبه الرائد أحمد إمام، مشرف تأمين صالة السفر فى الراكب السعودى "م. ع"، وأمام العميد أيمن على مدير إدارة التأمين تم تفتيش الراكب ذاتيًا، وعثر معه على 15 كيسًا مثبتة بين ساقيه، تحتوى على 2.5 كيلو جرام أقراص مخدرة.

وأقر الراكب أمام اللواء أيمن عبدالفتاح وكيل شرطة المطار للأمن بحيازته للمخدرات، وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بإلغاء سفره وتحرير محضر له وإحالته للنيابة.