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ساويرس معلقا على إدانة الإخوان حادث البطرسية:يقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته

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ساويرس معلقا على إدانة الإخوان حادث البطرسية:يقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته ساويرس معلقا على إدانة الإخوان حادث البطرسية:يقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته

>كتبت ــ مريم بدر الدين

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على بيان إدانة جماعة الإخوان الإرهابية لحادث تفجير الكنيسة البطرسية عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات الفصيرة قائلا: "ينطبق عليكم القول يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته".

 

كما تساءل فى تغريدة أخرى عبر حسابه قائلا:"كيف يحول الإنسان الغضب والحزن الذى فى داخله والرغبة فى القصاص.. إلى قوة إيجابية؟ هل نترك هؤلاء المجرمين لكى يقتلوا حياتنا ويزيدوا أحزاننا؟".

 

كان ساويرس نعى ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، أمس عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "ضحايا إرهاب البطرسية اليوم وضحايا كمين الشرطة من ضباط وجنود أمس الأول فى الطالبية شهداء الوطن الواحد.. لن تنجح مساعيكم بل تزيد من وحدتنا".

 


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