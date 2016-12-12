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تحويلات مرورية بمحور النصر بسبب تشييع جثامين شهداء الكنسية البطرسية

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تحويلات مرورية بمحور النصر بسبب تشييع جثامين شهداء الكنسية البطرسية تحويلات مرورية بمحور النصر بسبب تشييع جثامين شهداء الكنسية البطرسية

>كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور عن بعض التحويلات المرورية بالمنصة فى محور النصر بمدينة نصر، بسبب تشييع جثامين حادث انفجار كنسية البطرسية، وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لملاحظة حركة انتشار السيارات.

 

و نوه مصدر أمنى أنه على القادم من منزل كوبرى أكتوبر يتم استكمال الرحلة  حتى امتداد رمسيس لتفادى منطقة العزاء لحين عملية الإنتهاء منها، وعلى القادم من محور النصر اتجاه المنصة  الدخول شارع يوسف عباس وعدم الاستكمال النصر، أما المتجه من ميدان رابعة العدوية يدخل يمينا لشارع الطيران حتى صلاح سالم لحين انتهاء القداس و مراسم العزاء.

 

 


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