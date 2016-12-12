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البابا تواضروس يبكى خلال صلوات جنازة شهداء البطرسية

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البابا تواضروس يبكى خلال صلوات جنازة شهداء البطرسية البابا تواضروس يبكى خلال صلوات جنازة شهداء البطرسية

>كتبت: سارة علام

انتابت البابا تواضروس الثانى، نوبة بكاء خلال رئاسته صلوات جنازة شهداء الكنيسة البطرسية وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس اثناسيوس بمدينة نصر

 

ووضع البابا يديه على رأسه أثناء قراءة أناجيل الصلاة، وانحنى ليبكى مستندًا إلى عصا الرعاية، التى يحملها.

 

ووضعت الكشافة الكنسية جثامين الضحايا فى هيكل الكنيسة، وسط حضور مكثف من أهالى الشهداء وأساقفة الكنيسة بينهم الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافى القبطى والأنبا بولا أسقف طنطا، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط والأنبا موسى أسقف الشباب وعدد كبير من الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس.

 


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