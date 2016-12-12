نيويورك تايمز: هجوم الكنيسة البطرسية يحمل بصمات الجماعة الإرهابية

كتبت: إنجى مجدى

قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، إن التفجير الذى استهدف الكنيسة البطرسية فى العباسية، والتى تقع داخل مجمع كنائس الكاتدرائية، يحمل بصمات الجماعات المتشددة الذين استهدفوا الأقباط بسبب دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك الذين يستهدفون قوات الأمن المصرية.

وأشارت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الاثنين، إلى أنه لم تعلن أى جماعة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكنه يحمل سمات الاعتداءات التى يشنها الإسلاميين المتطرفين ممن يواجهون حكومة الرئيس السيسى .

وأضافت أن الحكومة المصرية تواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة فى الأشهر الأخيرة الماضية، وسط ارتفاع التضخم والتراجع الحاد فى سعر الجنيه، وفيما لم تنج الاحتجاجات التى كانت مقررة نوفمبر الماضى فى جذب الحشود، فإن الهجمات المتزايدة ربما تكون محاولة لإثارة المعارضة عن طريق العنف.