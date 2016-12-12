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البترول: لم نلتق أى طلبات بتنازل"اينى"عن جزء من حصتها فى ظهر لـ"روسنفت"

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البترول: لم نلتق أى طلبات بتنازل"اينى"عن جزء من حصتها فى ظهر لـ"روسنفت" البترول: لم نلتق أى طلبات بتنازل"اينى"عن جزء من حصتها فى ظهر لـ"روسنفت"

>كتب رأفت إبراهيم

قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن لم تتلقى أى طلبات رسمية  من شركة روس نفت الروسية أو اينى الايطالية، فيما يخص التنازل عن حصة من حقل ظهر فى منطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط .

 

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع" أن عملية تقدم روس نفت للشراء واستعانتها بدول أخرى تتعاون معها فى الصفقه، معلومات متداوله فقط وسائل الاعلام، مضيفا أن مثل هذه التعاملات تعد عمليات تجارية معتادة.

 

وأشارت إلى أنه سبق وأعلنت الوزارة أن دخول أى شريك آخر مع اينى الايطالية لايؤثر على حصة مصر وأن هذه الأمر معتاد ويحدث على المستوى العالمى، مؤكدة أن أى شريك ستتفق معه شركة إينى سيلتزم بما جاء فى الاتفاقيه والتى تنص على موافقة المصرية عند التنازل لأى شركة أخرى

 

ونقلت وكالات انباء عالمية صباح اليوم أن شركة إينى الإيطالية للنفط والغاز وافقت على بيع حصة تبلغ 30 % من امتياز شروق البحرى المصرى إلى شركة روسنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار لتخفض حصتها فى حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى إلى 60 %.

 

وقالت إينى إن روسنفت ستسدد لها قيمة مساوية لاستثمارات نفذتها المجموعة الإيطالية يبلغ مجموعها نحو 450 مليون دولار فى الوقت الحاضر.

 

وبموافقة اينى على بيع الحصة الأخيرة تكون الشركة قد باعت 40% من حصتها فى حقل ظهر منها 10% لشركة بى بى البريطانية.

 

 


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مصر 365

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