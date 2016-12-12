طائرة مصر للطيران الجديدة تصل من أمريكا وسط هدوء بسبب حادث تفجير “البطرسية”

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأحد، طائرة مصر للطيران الجديدة من طراز البوينج B737/800 NGS قادمة من ولاية سياتل بالولايات المتحدة الامريكية ، وذلك في إطار صفقة أبرمتها الشركة علي شراء ٩ طائرات جديدة من شركة بوينج العالمية .

وقرر شريف فتحي وزير الطيران المدني تأجيل مراسم استقبال الطائرة الجديدة ، والذي كان من المقرر الاثنين بصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة بمطار القاهرة ، وذلك حدادا علي أرواح ضحايا الاحداث الأرهابية التي شهدتها البلاد.

وقد وصلت الطائرة الجديدة وسط حالة هدوء تام بمطار القاهرة الدولي ، وتم إنهاء إجراءات الوفد الذي وافق الطائرة من سياتل الي القاهرة دون أي مظاهر احتفال بسبب الأحداث الإرهابية التي مرت بها البلاد خاصة حادث الكاتدرائية ، والذي نتج عنه مقتل ٢٥ وإصابة ٤٩ شخصا.