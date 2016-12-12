ضبط 2.5 كجم أقراص مخدرة حول جسد سعودي بمطار القاهرة

احبطت سلطات التامين بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب ٢.٥ كجم أقراص مخدرة ، مع راكب سعودي الجنسية ، أخفاها داخل 15 كيسا بين ساقيه اثناء سفره إلى تبوك ، وتم الغاء سفره وتحرير محضر له وإحالته للنيابة .

صرحت مصادر أمنية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة نسمه رقم 120 ، والمتجهة إلى تبوك ، اشتبه الرائد أحمد إمام، مشرف تأمين صالة السفر فى الراكب السعودى “م . ع” ، وامام العميد أيمن على مدير إدارة التأمين تم تفتيش الراكب ذاتيا ، عثر معه علي 15 كيسا مثبتة بين ساقيه، تحتوى ٢.٥ كجم اقراص مخدرة .

أقر الراكب أمام اللواء أيمن عبدالفتاح وكيل شرطة المطار للأمن بحيازته للمخدرات ، وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بالغاء سفره وتحرير محضر له وإحالته للنيابة .