أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط 2.5 كجم أقراص مخدرة حول جسد سعودي بمطار القاهرة

Google+ Print
ضبط 2.5 كجم أقراص مخدرة حول جسد سعودي بمطار القاهرة ضبط 2.5 كجم أقراص مخدرة حول جسد سعودي بمطار القاهرة

مطار-القاهرة-الدولي أرشيفية

احبطت سلطات التامين بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب ٢.٥ كجم أقراص مخدرة ، مع راكب سعودي الجنسية ، أخفاها داخل 15 كيسا بين ساقيه اثناء سفره إلى تبوك ، وتم الغاء سفره وتحرير محضر له وإحالته للنيابة .

صرحت مصادر أمنية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة نسمه رقم 120 ، والمتجهة إلى تبوك ، اشتبه الرائد أحمد إمام، مشرف تأمين صالة السفر فى الراكب السعودى “م . ع” ، وامام العميد أيمن على مدير إدارة التأمين تم تفتيش الراكب ذاتيا ، عثر معه علي 15 كيسا مثبتة بين ساقيه، تحتوى ٢.٥ كجم اقراص مخدرة .

أقر الراكب أمام اللواء أيمن عبدالفتاح وكيل شرطة المطار للأمن بحيازته للمخدرات ، وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بالغاء سفره وتحرير محضر له وإحالته للنيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا