الليلة.. عرض فيلم “صيد العصاري” فى برنامج “اتفرج يا سلام”

يكشف المخرج الكبير على الغزولى الملقب ب”شاعر السينما التسجيليه”،تفاصيل فيلمه “صيد العصارى”،فى حلقة خاصة من برنامج “اتفرج يا سلام”،وذلك فى السابعه والربع مساء اليوم الأثنين 12ديسمبر.

الحلقة تقدم تحت عنوان “كنوز من زمن الرموز”،ويتحدث خلالها “الغزولي” مع الناقد محسن ويفى،عن ظروف إنتاج الفيلم ،والجوائز الدولية التى حصل عليها.

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب ،إخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة ،كما يلقى الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.