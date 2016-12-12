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انطلاق مؤتمر «فكر 15» في أبوظبي

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انطلاق مؤتمر «فكر 15» في أبوظبي انطلاق مؤتمر «فكر 15» في أبوظبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. انطلقت اليوم أعمال المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي " فكر 15 " الذي تنظمه بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "، بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

ويعقد المؤتمر ــ في منتجع سانت ريجيس في جزيرة السعديات في أبوظبي ــ  تحت عنوان " التكامل العربي : مجلس التعاون ودولة الإمارات العربية المتحدة"، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ/ 35 / لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والAcross the UAEيوم الوطني الـ/ 45 / لدولة الإمارات.

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