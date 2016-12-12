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مصرع شابين مواطنين في حادث مروري بأم القيوين

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مصرع شابين مواطنين في حادث مروري بأم القيوين مصرع شابين مواطنين في حادث مروري بأم القيوين

لقى مواطنان في العقد الثاني من العمر مصرعهم صباح اليوم في حادث تدهور وقع في منطقه كابر في أم القيوين.

وقال المقدم سعيد عبيد بن عران مدير ادارة المرور والدوريات أن إدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين قد تلقت بلاغ عند الساعة 12.20 صباحا يفيد عن تدهور مركبة في صحراء منطقة كابر في أم القيوين وقد انتقلت الدوريات المرورية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث واتضح أنه عبارة عن حادث انحراف وتدهور أدى إلى حدوث إصابات بليغة بين الشخصين نتج فيما بعد عن وفاة الراكب عند وصوله إلى مستشفى الشيخ خليفة العام بينما أدخل السائق غرفة العناية إلا أنه قد فارق الحياة أيضا متأثرا بإصاباته جراء الحادث المروري.

وناشد مدير إدارة المرور والدوريات مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر أثناء القياده في المناطق الصحراوية وخاصة أن تلك المناطق لا توجد بها طرقات اسفلتية وقد يتفاجأ السائق بوجود حفر ومتعرجات يصعب فيها السيطرة على المركبات أثناء القيادة بسرعة عالية. مع الالتزام باستخدام حزام الأمان أثناء القيادة للسائق والركاب.

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