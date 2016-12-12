القبض على سيدتين حاولتا إدخال مواد مخدرة لمحبوس بقسم شرطة ثان أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على سيدتين حاولتا إدخال كمية من المواد المخدرة لمحبوس على ذمة قضية بقسم شرطة ثان أسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان أسيوط يفيد تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "ف. م" ربة منزل، و"ن. ع. ع " ربة منزل مقيمتان الوليدية دائرة القسم حال حضورهما لديوان قسم ثانى لزيارة المتهم "أحمد. ث. س" صياد مقيم ذات الناحية المحبوس على ذمة قضية قسم ثانى (اتجار مخدرات) وبحوزتهما كيس بلاستك به كمية من الأرز مخلوط به قطع صغيرة لأقراص مخدرة ولجوهر الحشيش المخدر بقصد إدخالها للمتهم المحبوس.

وبمواجهتهما أقرتا بالواقعة وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد إدخالها للمتهم المحبوس، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة.