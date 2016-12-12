شيخ الأزهر من أبو ظبي: جريمة تفجير الكنيسة البطرسية استهداف للمصريين جميعًا

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن جريمة تفجير الكنيسة البطرسية استهداف للمصريين جميعا.

كما أكد الطيب خلال كلمته في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات المنعقدة في أبو ظبي أن مصر تعمل جاهدة على مكافحة الإرهاب.

وتحدث شيخ الأزهر في كلمته عن حقوق المرأة التي كفلها الدين الإسلامي وسبقت بها المرأة المسلمة نظيراتها في الحضارات الأخرى، مشيرًا إلى أن الاسلام أعطى المرأة الحق في التعليم والإرث وإختيار الزوج.

وتطرق فضيلته الى قضية تحديث الخطاب الديني، موضحًا ان هناك فرق بين الحداثة الغربية ومعنى تحديث الخطاب الديني .