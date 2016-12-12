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الأنبا بولا: أسر الشهداء يتلقون العزاء بجوار السيسي خلف المنصة

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الأنبا بولا: أسر الشهداء يتلقون العزاء بجوار السيسي خلف المنصة الأنبا بولا: أسر الشهداء يتلقون العزاء بجوار السيسي خلف المنصة

قداس الصلاة على ضحايا “البطرسية” بكنيسة العذراء والقديس أثناسيوس بمدينة نصر

قال الأنبا بولا أسقف طنطا، في كلمته التي وجهها لأسر شهداء الكنيسة البطرسية خلال صلاة القداس الجنائزي على الضحايا صباح اليوم الإثنين، إن كل أسرة تخصص فرد منها يركب سيارة الإسعاف مع الشهيد حتى يصل به إلى المقابر بكنيسة الأنبا شنودة بالمقطم بينما تخصص كل أسرة عدد منها لتلقى العزاء إلى جوار الرئيس السيسى فى العزاء الشعبى خلف المنصة دون أن يحمل أيًا منهم هواتف محمولة.

وأضاف  الأنبا بولا أنه يتم نقل الأسر بأتوبيسات الكنيسة، مشيراً إلى أن الكنيسة وضعت اسم كل شهيد على صندوقه وخصصت مقبرة لكل منهم فى المقابر الجماعية.

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