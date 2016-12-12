«الوطني للأرصاد» يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تدنى الرؤية الأفقية على بعض المناطق في الدولة.

وتوقع المركز في بيان له اليوم أن يسود البلاد خلال اليوم والأيام القادمة طقس رطب مع فرصة لتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف المتقطع على المناطق الداخلية والغربية.

وأضاف أن الطقس اليوم سيكون غائما جزئيا إضافة إلى غبار مثار أحيانا على بعض المناطق الداخلية .. والرياح شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على البحر وتخف ليلا على اليابسة .. والبحر شديد الإضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج بحر عمان .

وسيكون الجو غدا رطبا صباحا وقد يتشكل الضباب المتقطع على بعض المناطق الداخلية وغائما جزئيا إلى صحو والرياح شمالية غربية تخف سرعتها بعد الظهر وتصبح معتدلة إلى خفيفة السرعة والبحر مضطرب صباحا غربا ويصبح متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف في بحر عمان.

وهناك احتمال تشكل الضباب يوم الاربعاء المقبل خاصة على المناطق الداخلية وارتفاع في درجات الحرارة وتزداد كميات السحب شرقا .. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

أما يوم الخميس هناك ارتفاع آخر في الحرارة وغبار مثار مع الرياح الجنوبية خاصة غربا وتزداد كميات السحب على السواحل والغرب ليلا حيث تتغير الرياح .. وتصبح شمالية غربية في آخر ليل الخميس .. بينما تبدأ صباح يوم الجمعة غربا وتكون نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة أحيانا وتنخفض معها الحرارة ويضطرب البحر في الخليج العربي.