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البورصة تؤخر التداول دقيقة حدادًا على ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية

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البورصة تؤخر التداول دقيقة حدادًا على ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية البورصة تؤخر التداول دقيقة حدادًا على ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية

انفجار الكاتدرائية

أخرت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، جلسة التداول لمدة دقيقة، لتبدأ في تمام الساعة 10.01 صباحاً.

وأوضحت البورصة، في بيان اليوم، أن التعليق جاء حداداً على ضحايا الوطن الأبرياء للعمل الإرهابي الغاشم في الكنيسة البطرسية وضحايا حادث الهرم.

ووقع أمس الأحد، انفجار بالكنيسة البطرسية الملاصقة بمجمع كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير إلى نحو 25 شخصاً وعشرات الجرحي والمصابين.

وقتل في وقت سابق يوم الجمعة، 6 من رجال الشرطة في تفجير بمحافظة الجيزة.

وأدان الرئيس المصري عبدالفتاح ، في بيان اليوم، التفجيرات الإرهابية التي وقعت بالكنيسة البطرسية بالعباسية وأودت بحياة 25 شخصاً وعشرات الجرحى. وأعلنت الرئاسة الحداد لمدة 3 أيام.

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