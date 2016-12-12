3 سرادقات عزاء بطريق النصر استعدادا للجنازة الرسمية لـ”شهداء البطرسية”

قامت الأجهزة المعنية بنصب 3 سرادقات للعزاء بطريق النصر بمدينة نصر وذلك استعدادا لإقامة الجنازة الرسمية لشهداء حادث تفجير الكنيسة البطرسية والتى يتقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتم نصب 3 سرادقات للعزاء بجانب النصب التذكارى وتجهيزها بعدد كبير من المقاعد لاستقبال المشاركين فى الجنازة الرسمية والتى ىستضم أهالى الشهداء بالإضافة إلى كبار رجال الدولة.

وتمركزت حوالى 25 عربة مدرعة بالطريق الجانبى المواجه لطريق النصر استعدادا للمشاركة فى تأمين الجنازة الرسمية للشهداء.

وكانت الكنيسة المصرية قد أعلنت الليلة الماضية عن إقامة صلاة الجنازة على شهداء تفجيرالكنيسة البطرسية فى تمام الساعة 11 من صباح اليوم بكنيسة العذراء والقديس أثناسيوس بمدينة نصر والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحضور أهالى الشهداء فقط.

وأضافت الكنيسة أنه سيتم بعد الانتهاء من الصلاة إقامة جنازة رسمية بطريق النصر أمام المنصة بمدينة نصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وكبار رجال الدولة ثم يتم نقل جثامين الشهداء إلى مدافن كنيسة الأنبا شنوده بالمقطم لدفنهم.

أ ش أ