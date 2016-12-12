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اليوم.. مصر تتسلم الغواصة الأولى من ألمانيا

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اليوم.. مصر تتسلم الغواصة الأولى من ألمانيا اليوم.. مصر تتسلم الغواصة الأولى من ألمانيا

الغواصة الألمانية

تتسلم ، اليوم الإثنين، الغواصة الأولى من ألمانيا طراز “1400 /209″ بمدينة ”كييل” الألمانية وسيتم رفع العلم المصرى عليها ، والتى تأتى ضمن عدة غواصات ستنضم للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لبرنامج زمنى محدد.

الغواصة تم بناؤها بترسانة شركة “تيسن كروب” وتعد إضافة وقفزة تكنولوجية للقوات البحرية المصرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومى المصرى ، ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التى تمس أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية.

تأتى الغواصة ضمن عدة غواصات ستنضم للخدمة بالقوات البحرية طبقا لبرنامج زمنى محدد وذلك فى إطار العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية المصرية والالمانية والتعاون الوثيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

أ ش أ

 

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