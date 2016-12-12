الشاب خالد يصل القاهرة لإطلاق أحدث أعماله الفنية المصورة

وصل مطار القاهرة الدولي الفنان الجزائري العالمي “الشاب خالد”، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام لإطلاق أحدث أعماله المصورة، بعنوان “وحدة بوحدة”، وتم استقبال بصالة الخدمة المميزة “مدفوعة الأجر” لإنهاء إجراءات وصوله قادما من دبي علي الطائرة الإماراتية .

من المنتظر أن يتم عقد مؤتمر صحفي يتم التجهيز له حاليًا في 15 ديسمبر الجاري للإعلان عن تفاصيل الكليب .

يُعرض خلال المؤتمر الصحفي معرض خاص متميز يتضمن أعمال الموسيقار “طلال” وتعاوناته الكبيرة والناجحة مع كبار فناني الخليج والوطن العربي، متضمنًا عددًا من الأعمال التي تظهر للمرة الأولى للصحافة والنشر.

كما سيتم عرض كواليس “كليب” أغنية “وحدة بوحدة” بصوت الشاب خالد، لإظهار المجهود الفني والتقني لضخامة العمل والتصوير والإخراج الذي تنقل في عملية تصويره وتجهيزه مجموعة كبيرة من عوام دول العالم .

ويطلق الشاب خالد خلال المؤتمر والاحتفالية ألبومه الغنائي العربي العالمي الجديد، متضمنًا أغنية “وحدة بوحدة”، وجميع تفاصيل الأغنيات الأخرى، إلى جانب مفاجأة سيعلن عنها وقت انعقاد المؤتمر بحضور مخرج الأغنية المخرج الكويتي يعقوب المهنا، الذي يقوم بالإشراف العام على تفاصيل التحضيرات لهذه الاحتفالية ضمن فريق عمل كبير من مصر والخليج .