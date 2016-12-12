أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الشاب خالد يصل القاهرة لإطلاق أحدث أعماله الفنية المصورة

Google+ Print
الشاب خالد يصل القاهرة لإطلاق أحدث أعماله الفنية المصورة الشاب خالد يصل القاهرة لإطلاق أحدث أعماله الفنية المصورة

الشاب خالد (أرشيفية)

وصل مطار القاهرة الدولي الفنان الجزائري العالمي “الشاب خالد”، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام لإطلاق أحدث أعماله المصورة، بعنوان “وحدة بوحدة”، وتم استقبال بصالة الخدمة المميزة “مدفوعة الأجر” لإنهاء إجراءات وصوله قادما من دبي علي الطائرة الإماراتية .

من المنتظر أن يتم عقد مؤتمر صحفي يتم التجهيز له حاليًا في 15 ديسمبر الجاري للإعلان عن تفاصيل الكليب .

يُعرض خلال المؤتمر الصحفي معرض خاص متميز يتضمن أعمال الموسيقار “طلال” وتعاوناته الكبيرة والناجحة مع كبار فناني الخليج والوطن العربي، متضمنًا عددًا من الأعمال التي تظهر للمرة الأولى للصحافة والنشر.

كما سيتم عرض كواليس “كليب” أغنية “وحدة بوحدة” بصوت الشاب خالد، لإظهار المجهود الفني والتقني لضخامة العمل والتصوير والإخراج الذي تنقل في عملية تصويره وتجهيزه مجموعة كبيرة من عوام دول العالم .

ويطلق الشاب خالد خلال المؤتمر والاحتفالية ألبومه الغنائي العربي العالمي الجديد، متضمنًا أغنية “وحدة بوحدة”، وجميع تفاصيل الأغنيات الأخرى، إلى جانب مفاجأة سيعلن عنها وقت انعقاد المؤتمر بحضور مخرج الأغنية المخرج الكويتي يعقوب المهنا، الذي يقوم بالإشراف العام على تفاصيل التحضيرات لهذه الاحتفالية ضمن فريق عمل كبير من والخليج .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي