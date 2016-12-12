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ألمانيا: ندعم مصر ضد الإرهاب والاعتداء على مصلين «أمر مروع»

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ألمانيا: ندعم مصر ضد الإرهاب والاعتداء على مصلين «أمر مروع» ألمانيا: ندعم مصر ضد الإرهاب والاعتداء على مصلين «أمر مروع»

حادث الكاتدرائية

قال وزير الخارجية الألمانية شتاينماير، اليوم الاثنين، في برلين “إن الأنباء حول الإعتداء الذي وقع على مصلّين أثناء صلاة القدّاس بإحدى الكنائس القبطية تعد أمراً مروِّعاً حقاً.

وأضاف وزير الخارجية الأمانيةـ أنه من جرّاء هذه الجريمة الدموية قُتِل أكثر من عشرين شخصاً بينهم عديد من النساء والأطفال كما أصيب عشرات الأشخاص: “نحن ندين هذا الهجوم الإرهابي بأشد العبارات مثلما ندين الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على قوات الأمن في القاهرة وكفر الشيخ، ونشاطر الشعب المصري أحزانه. قلوبنا مع الضحايا، ونشاطر العائلات أحزانها، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين الكثيرين”.

وأكد الوزر الألماني: “نحن نقف بجانب في الحرب ضد الإرهاب”.. “وأن يتم استغلال يوم المولد النبوي الذي يحتفل به المسلمون من أجل الإعتداء الغادر على المسيحيين إنما يدل على أن التخطيط الدنيء للجناة ومن يقف وراءهم من أجل تعكير صفو التعايش السلمي بين أصحاب الديانات المختلفة، وذلك من خلال عنف الإرهاب ولا يجب السماح لهم بأن ينجحوا في ذلك”.

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